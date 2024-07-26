İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Bu yıl 25.'si düzenlenen İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim Meydanı'nda anıta çelenk bırakılması ve dans gösterileri ile başladı. Festival, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

26.07.2024 19:01  Güncelleme: 19:09
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Haber/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Bu yıl 25.'si düzenlenen İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim Meydanı'nda anıta çelenk bırakılması ve ardından segilenen dans gösterileri ile başladı. Katılımcı ülkelerden dördünün ekipleri tarafından yapılan gösteriler ilgi ile izlendi.

25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim Meydanı'nda gerçekleşen yürüyüş ve ardından anıta çelenk bırakılması ile başladı. 75 ülkeden 1200 kültür ve sanat elçisini Büyükçekmece'de buluşturan festival 3 Ağustos'a kadar sürecek. Çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Sergisi, Uluslararası Nakış Çalıştayı, Uluslararası Kukla Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, halk konserleri, su gösterileri gibi etkinlikleri bünyesinde barındıracak.

Ekonomik koşullar nedeniyle katılımcı ülke sayısı düştü

Bu yıl geçen yıla göre katılımın daha az olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün geçen yıl cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla 100 ülkenin katıldığını bu yıl ise ekonomik koşulların da etkisiyle başvuran 150 ülke arasından 75 ülkenin seçildiğini ifade etti. Başkan Akgün konuşmasının devamında şunları söyledi:

"75 ülke 75 bayrak ile Taksim'de Atatürk Anıtı'nın etrafında dizilmiş durumda. Bu festival kültürlerin buluşması ve kaynaşması anlamına geliyor. Geçmişi günümüze taşıyan metaların bulunduğu sergiler, el sanatları atölyesi ve orada yapılan uygulamalar insanları büyülüyor. Esas olan bunları gelip Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde ve diğer alanlarda görmektir. Festvalimiz UNESCO'nun ve Türkiyemizin A kategorideki tek festivalidir. Keşke birkaç tane daha olsa. Ülkemizin kültürünün tanıtılmasında ve kültürlerin buluşmasında daha büyük etkimiz olur"

Etkinliklerin ücretsiz olduğunu dile getiren Başkan Akgün tüm İstanbul halkını ve sanat severleri Büyükçekmece'ye davet etti. Açılış etkinliği Meksika, Bulgaristan, Güney Kore ve Kazakistan'dan gelen katılımcıların dans gösterileri ve ardından sergilenen akordiyon gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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