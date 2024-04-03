Yerel seçimlerde yüzde 51,15 oy oranıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Bunun değeri sorumluluğu çok büyük. Sayın başkan çerçeveyi belki makul ölçüsüyle taşıdı getirdi ama yükü itibarıyla onu ben hissettim, onu sırtındaki bir yük ve onu inanın çok derinden ve içinden hisseden birisiyim.
Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına ve ben hatta ilave yapıyorum bütün insanlığa. Çünkü İstanbul sadece bu şehirde yaşayanların ve ülkemizin insanlarının duyguları değil bütün insanların duygularının beslendiği bir kenttir. Bu bağlamda şehrin doğasına, havasına, suyuna, yaşam kalitesine, çocuklarına, gençlerine, hayata, kadına, bütün unsurlarıyla çok özenli çok nitelikli bir 5 yılı bu şehre yaşatmak en büyük arzumuzdur."
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Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.
Yüksekova ilçesinde DEM Partili Şadiye Kırmızıgül, mazbatasını alarak göreve başladı. Kırmızıgül, halka en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.
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