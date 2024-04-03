Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

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31 Mart'ta yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

03.04.2024 16:07  Güncelleme: 16:19
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Yerel seçimlerde yüzde 51,15 oy oranıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Bunun değeri sorumluluğu çok büyük. Sayın başkan çerçeveyi belki makul ölçüsüyle taşıdı getirdi ama yükü itibarıyla onu ben hissettim, onu sırtındaki bir yük ve onu inanın çok derinden ve içinden hisseden birisiyim.

Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına ve ben hatta ilave yapıyorum bütün insanlığa. Çünkü İstanbul sadece bu şehirde yaşayanların ve ülkemizin insanlarının duyguları değil bütün insanların duygularının beslendiği bir kenttir. Bu bağlamda şehrin doğasına, havasına, suyuna, yaşam kalitesine, çocuklarına, gençlerine, hayata, kadına, bütün unsurlarıyla çok özenli çok nitelikli bir 5 yılı bu şehre yaşatmak en büyük arzumuzdur."

Ayrıntılar geliyor...

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • satı öz: Bir sonrakinde cumhurbaskanligi mazbatasını alır İnşallah 34 36 Yanıtla
  • ferhat eser: rabbim seni cumhurbaşkanı olarakta bize göstermeyi nasip etsin hayırlı olsun 31 28 Yanıtla
  • cem akçay: Zaten ondaydı niye yerine geri koyuyon 9 6 Yanıtla

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