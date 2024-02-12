İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nun katılımıyla Erzurum\'da düzenlenen Halk Buluşması\'nda yaşanan gerginlikle ilgili 28 sanığın yargılanması devam ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs'ta düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklardan Furkan K'ye olay anının sorulması üzerine, kendisini bir anda kalabalığın içinde bulduğunu, herhangi bir organizasyon içinde bulunmadığını ve karşıdan gelen taşlara karşılık olarak kozalak attığını iddia etti.

Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyor.