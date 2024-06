İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketleri İş Güvenliği Ödülleri'ni Kazandı

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri İSTAÇ, İSTON, İSTGÜVEN ve BELBİM, British Safety Council (BSC) tarafından "2024 Yılı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri"nin sahibi oldu.

Dünya çapında binlerce, Türkiye'den 400'den fazla şirketin başvuru yaptığı BSC 66. ISA Ödül Programı kapsamında İBB iştiraklerinden İSTAÇ, İSTON, İSTGÜVEN ve BELBİM, özellikle sıfır iş kazası hedefiyle süreçlerini yönetme ve çalışanların sağlık, güvenlik ve refah açısından yüksek standartları koruma konusundaki kararlılıklarıyla dikkati çekti. İBB'nin 4 iştirak şirketi, "2024 Yılı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'ne layık görüldü.

Ödül alan şirketlerin uygulamaları değişkenlik göstermekle birlikte; yeniden yapılandırılmış risk değerlendirme uygulamaları, yapay zeka destekli iş sağlığı ve güvenliği kültür anketi çalışmaları, iyileştirme ve farkındalık eğitim programları, çalışan refahını öncelikli kılan "Being Well Together" projesi, çalışma sahalarında IP kameralar üzerinden tehlike tespiti ve kişisel koruyucu donanımların kullanım durumunu anlık izleyen ve raporlayan yapay zeka destekli sistemlerin kullanılması uygulamaları jüri tarafından takdir gördü.

İstanbul Yönetim Ajansı (İYA) Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, iştiraklerin dünyanın önde gelen kuruluşlarından BSC tarafından ödüllendirilmesini, şöyle değerlendirdi:

"İş sağlığı, iş güvenliği ve çalışan refahı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketlerinin öncelikli konularından biridir. Bu alanda, birikimimizi sürdürülebilir kılmak için öncü projeler ve yenilikçi uygulamalar geliştirerek çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını minimize etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu minvalde, İngiltere Merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen sağlık, güvenlik ve refah alanında, dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'ni kurumlarımıza bir kez daha kazandırmaktan mutluyuz. Ödül jürisi tarafından yapılan değerlendirmede; İSTAÇ, İSTON ve İSTGÜVEN en üst kategori olarak kabul edilen 'Distinction' kategorisinde; BELBİM ise 'Merit' kategorisinde ödüle layık görüldü."

İSTGÜVEN'in Türkiye'de güvenlik sektöründe bu ödülü alan ilk ve tek şirket olduğunu ve İSTAÇ'ın ise geçen yılki başarısını bir üst seviyeye taşıyarak taçlandırdığını belirten Yıldız sözlerine, şöyle devam etti:

"İş güvenliği önceliğimiz ve temel odak noktamız daima insandır"

"2023 yılındaki ödül programı kapsamında 6 iştirak şirketimiz Uluslararası İş Güvenliği ödüllerini kazanmıştı. Bu yıl ödül alan iştirak şirketlerimizle birlikte şu ana kadar 9 farklı iştirak şirketimiz, toplamda 11 uluslararası ödülün sahibi oldu. Bu ödüller, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştirak şirketlerinin iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışan refahına verdiği önemin göstergesidir. Kurumlarımızın odağı daima insandır. Şirketlerimizin bu alandaki çalışmaları ve uygulamaları ile elde ettiği başarının, uluslararası alanda da kabul ve takdir görmüş olmasından dolayı mutluyuz. Gelecekte de iş güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları hayata geçirmeye ve daha da ileri gitmek için çalışmaya devam edeceğiz."