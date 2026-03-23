Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
23.03.2026 23:56
Iğdır FK'nın en büyük taraftar grubu Ova Beyleri, son dönemde taraftara sistematik şekilde uygulanan 6222 kapsamındaki seyirden men cezalarını protesto etti. Grup, bu cezaların ölçüsüz ve adaletsiz olduğunu belirterek tribünlerden süresiz çekilme kararı aldı.

TRİBÜNLERDEN SÜRESİZ OLARAK ÇEKİLDİLER

Iğdır FK'nın tribün desteğini sağlayan ana taraftar grubu Ova Beyleri, alınan karar doğrultusunda tepkilerini en net şekilde ortaya koymak amacıyla tribünlerden süresiz olarak çekildiklerini duyurdu.

'TRİBÜN SUSTURULURSA, FUTBOL DA SUSAR'

Yapılan açıklamada, "Son dönemde başta tribünümüzün önde gelenleri olmak üzere taraftarımıza sistematik şekilde uygulanan, ölçüsüz ve adaletsiz 6222 seyirden men cezalarını kabul etmiyoruz. Tribünleri susturmak, taraftarı sindirmek ve stadyumları boşaltmak isteyen bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Bu sebeple Ova Beyleri olarak, tepkimizi en net şekilde göstermek adına tribünlerden süresiz olarak çekiliyoruz. Unutulmasın: Tribün susturulursa, futbol da susar" denildi.

Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

