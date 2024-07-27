İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Borçları Hakkında AK Parti'den Açıklama - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Borçları Hakkında AK Parti'den Açıklama

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçları hakkında açıklamalarda bulundu. Usta, belediyenin 500 milyarlık bütçesinden 3 milyar liralık borcun ödenmesinin belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmediğini belirtti.

27.07.2024 18:40  Güncelleme: 19:46
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(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda; " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon. Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez" dedi. Şahin Usta "İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada borçlu belediyelere değindi. Usta, şunları söyledi:

"Sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu. Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon. Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır, bunun ödenmesi uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu konunun saptırılmaması milletin çıkarları, hizmetin devam ettirilmesi amacıyla SGK yapılandırılmasının, borçların ödenmesinin millete hizmet amaçlı olduğunu vurggulamak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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