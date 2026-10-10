İstanbul Çekmeköy'de polis araçta gizli bölmede 127,2 gram marihuana ele geçirdi

İstanbul Çekmeköy'de polis araçta gizli bölmede 127,2 gram marihuana ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Çekmeköy'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın gizli bölmesinde 24 parça halinde 127,2 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli sürücü gözaltına alınırken araç otoparka çekildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çekmeköy'de, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan aracının gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, konsol kısmına özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 24 parça halinde toplam 127,2 gram marihuana ele geçirilirken şüpheli sürücü gözaltına aldı.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanan araç otoparka çekildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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