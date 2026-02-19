İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. - Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
19.02.2026 17:16
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI BELLİ OLDU

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

YARGIDAKİ DİĞER ATAMALAR

Öte yandan; Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Fatih Dönmez

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, Türk yargı teşkilatında uzun yıllardır görev yapan ve özellikle büyükşehir adliyelerindeki kritik sorumluluklarıyla öne çıkan deneyimli bir hukukçudur. Savcılık ve başsavcıvekilliği görevleri boyunca yürüttüğü soruşturma ve koordinasyon süreçleriyle yargı bürokrasisinde tanınan isimler arasında yer almaktadır.

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına Cumhuriyet Savcısı olarak başlayan Dönmez, kariyerinin ilk yıllarından itibaren farklı bölgelerde görev alarak saha tecrübesi kazandı. Zamanla büyükşehir adliyelerinde üstlendiği görevlerle yargı teşkilatı içinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Erdek ve Silvan'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, bu süreçte adli soruşturmalarda aktif rol aldı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yapması, kendisine geniş bir uygulama ve yönetim deneyimi kazandırdı.

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanmasıyla birlikte Dönmez'in kariyerinde yeni bir dönem başladı. Metropol adliyelerinde yürütülen kapsamlı dosyalar ve yoğun iş yükü, mesleki birikimini daha da ileri taşıdı.

2021-2024 yılları arasında Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerini üstlenen Dönmez, bu dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu isim oldu.

Dönmez, 2025 yılı itibarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyordu.

