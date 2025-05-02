İstanbul'da 1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı

1 Mayıs kutlamalarında 416 kişi gözaltına alındı, 372'si serbest, 44'ü işlemleri devam ediyor.

02.05.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, Taksim'e izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis ekiplerince gözaltına alınan 416 kişiden 372'si ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldı. Hakkında terör suçlarından yakalama kararı bulunan 8 kişi ile izinsiz gösteriye katılan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da düzenlenen kutlamalar sırasında izinsiz gösterilere katılan ve polise direnen 407 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı gün içinde 416'ya yükselirken, ifadelerinin alınmasının ardından 372 kişi serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri devam eden 44 kişiden 8 'i hakkında terör suçlarından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İşlemleri süren 44 şüpheliden 36'sı 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan, 8 kişi ise haklarında terör suçlarından yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, 1 Mayıs, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:13:19. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.