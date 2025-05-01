İstanbul'da 1 Mayıs Yürüyüşü: Polis Ablukası ve Eziyet - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs Yürüyüşü: Polis Ablukası ve Eziyet

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da polis yoğun önlemleri nedeniyle yurttaşlar zor durumda.

01.05.2025 11:54
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Haber: Hakan KAYA-Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün polis ablukası altında kutlandığı İstanbul'da özellikle Mecidiyeköy, Şişli, Osmanbey, Taksim ve Beşiktaş çevresinde alınan olağanüstü önlemler vatandaş için çileye dönüştü. Uzun süre yürümek zorunda kalan yurttaşlardan biri ANKA'ya "20 dakikadır yürüyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Her taraf polis dolu" derken, bir başkası, "İşe gidiyorum. Bayağı geç kaldım, 1 saatir yoldayım. Normalde 8'de iş yerinde olmam lazım saat 9: 30. Valla işçi bayramına benzemiyor sanki olaylar olmuş gibi. Bu işçi bayramı... Değil mi? Ben öyle biliyorum ama bu 1 Mayıs'a benzemiyor. İşçi bayramı değil işçi eziyeti gibi." dedi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı olağanüstü önlemlerle sabah 05.00 gibi onlarca cadde, bulvar, sokak ulaşıma kapatıldı. Özellikle Mecidiyeköy, Şişli, Osmanbey, Taksim ve Beşiktaş çevresinde oturan, işyeri bulunan vatandaşlar sıkıntılı anlar yaşadı. Kapatılan yollarla bağlantılı yollarda yoğunluk yaşandı. Yurttaşlar ya saatlerce araçlarının içinde kalmak ya da yürümek zorundu kaldı.

Yasaklar sadece yolların ulaşıma kapatılmasıyla sınırlı kalmadı. Çok sayıda metro, metrobüs, finüküler, deniz motoru seferi durduruldu. Toplu taşıma araçları bazı duraklarda durdurulmadı. Kentin nüfüs yoğunluğu bulunan semtlerinde uygulanan abluka o semtlerde yaşayan, işyeri olan veya turist olarak bulunanlar için çileye dönüştü. Beşuktaş çevresinde yaşanan sıkıntıyı yurttaşlar ANKA'ya şöyle anlattı:

"Karşıda iş yerim vardı gidemedim. Mecidiyeköy'den buraya yürüyerek geldim. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. Geç kaldım kendi iş yerim zaten."

"İşçi bayramına benzemiyor"

"İşe gidiyorum. Bayağı geç kaldım, bir saatir yoldayım. Normalde 8'de iş yerinde olmam lazım. Saat 9: 30. Valla işçi bayramına benzemiyor sanki olaylar olmuş gibi. Bu işçi bayramı değil mi? Ben öyle biliyorum ama bu 1 Mayıs'a benzemiyor sanki... Miting varmış gibi, işçi bayramı değil, işçi eziyeti gibi."

"İşe gitmeye çalışıyoruz geç kaldık maalesef."

20 dakikadır yürüyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Her taraf polis dolu. Binlerce. Yani Ihlamur'dan buraya ( Beşiktaş Meydanı'na) yürüdüm, binin üstünde polis vardı. Emekçinin günü kutlu olsun, emekçinin değerinin bilindiği, çalışmasının karşılığını alabildiği, özlük haklarının verildiği bir sevgi ve barış dolu bir dünya diliyorum."

İşe gidiyorum Akaretler'e. Geç kaldım 6: 30 da işte olmam lazımdı şu an saat kaç (09.30) hala yürüyorum böyle. İğne atsan yere düşmüyor. Ne yapacağız bilmiyorum akşam eve nasıl gideceğiz. Çağlayan'dan buraya yürüyorum. Motor bile geçirmiyorlar daha yürüyeceğim biraz daha."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs Yürüyüşü: Polis Ablukası ve Eziyet - Son Dakika

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