İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Lokma Dağıtıldı

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İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla lokma dağıtımı yapıldı.

Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camisi ve Yahya Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için lokma ikramında bulunuldu.

Vatandaşlara, namazın ardından mobil araçtan çay ve lokma verildi.

Cuma hutbesinde ise FETÖ'nün dini, milli ve manevi değerleri istismar ederek vatanın bölünmez bütünlüğüne, devletin bekasına kastettiği vurgulandı, ne kadar tehlikeli bir yapı olduğu anlatıldı.

Namaz sonrasında darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için dua edildi.