İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Lokma Dağıtıldı

İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camisi ve Yahya Efendi Camisi'nde lokma dağıtımı yapıldı. Cuma namazının ardından vatandaşlara çay ve lokma ikram edildi. Cuma hutbesinde FETÖ'nün vatanın bölünmez bütünlüğüne ve devletin bekasına kastettiği vurgulandı. Namaz sonrasında darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

12.07.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla lokma dağıtımı yapıldı.

Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camisi ve Yahya Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için lokma ikramında bulunuldu.

Vatandaşlara, namazın ardından mobil araçtan çay ve lokma verildi.

Cuma hutbesinde ise FETÖ'nün dini, milli ve manevi değerleri istismar ederek vatanın bölünmez bütünlüğüne, devletin bekasına kastettiği vurgulandı, ne kadar tehlikeli bir yapı olduğu anlatıldı.

Namaz sonrasında darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Beşiktaş, İstanbul, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 16:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement