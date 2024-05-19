İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi

İstanbul\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile gençler katıldı. Özbay'ın, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kılıçarslan ile Özbay'ın alandan ayrılmasının ardından düzenlenen yeni törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na belediye çelengi bıraktı. Bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıtın önüne çelenkler koydu. Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İmamoğlu, 21. yüzyılda Atatürk'ü anmanın ve 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, sanayiden bilime, teknolojiye, adalete, özgürlüğe, demokrasiye, Türkiye'nin en üst seviyeye ulaşması konusunda büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Bu sorumluluğun yöneticilere daha fazla yüklendiğini belirten İmamoğlu, İstanbul'da bu duyguların tamamını hayata geçirme ve milletle buluşturma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

19.05.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.???????

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile gençler katıldı.

Özbay'ın, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kılıçarslan ile Özbay'ın alandan ayrılmasının ardından düzenlenen yeni törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na belediye çelengi bıraktı.

Bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıtın önüne çelenkler koydu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İmamoğlu, 21. yüzyılda Atatürk'ü anmanın ve 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, sanayiden bilime, teknolojiye, adalete, özgürlüğe, demokrasiye, Türkiye'nin en üst seviyeye ulaşması konusunda büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Bu sorumluluğun yöneticilere daha fazla yüklendiğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Güzel İstanbul'umuzda bu bahsettiğim duyguların tamamını hayata geçirme ve milletimizle buluşturma konusunda kararlıyız. Bu kararlılık, aslında günü geldiğinde hızla, zamanı çok geçirmeden, bu pırlanta gençlere, bu şehrin, bu ülkenin en güzel haliyle yönetimini, bütün unsurlarını devretme sorumluluğu var hepimizde. Umarım Türkiye'mizi, dünyanın bu bahsettiğim unsurlar üzerinden en müreffeh seviyeye ulaştığı günleri sağlarız. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu ve ebedi liderimizi gerçekten anmış oluruz, gerçekten o büyük mücadeleyi veren insanlara layık olmuş oluruz."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Anıtı, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, 19 Mayıs, İstanbul, Gençlik, Türkiye, Zabıta, Spor, Kültür, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Öncesi Golcüler Göz Alıcı Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Öncesi Golcüler Göz Alıcı
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement