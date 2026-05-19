19 Mayıs Bisiklet Turu İçin İstanbul'da Yol Kapatması

İstanbul'da yarın yapılacak "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Ekinliği" dolayısıyla Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yarın yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek.

Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek.