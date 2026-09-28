İstanbul'da 2 bin 117 ihbar alındı, yağışlar akşam 20.00'den sonra artacak - Son Dakika
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İstanbul'da 2 bin 117 ihbar alındı, yağışlar akşam 20.00'den sonra artacak

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AKOM, İstanbul'da yağışların akşam 20.00 itibarıyla artacağını, gece yer yer kuvvetli olacağını ve çarşamba 20.00'ye kadar süreceğini duyurdu. Kentte su baskını ve göllenme gibi konularda 2 bin 117 ihbar alınırken, İBB 6 bin 722 personel ve 2 bin 199 araçla hazır bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam etkili olmaya başlayan yağışların akşam 20.00 itibarıyla etkisini artırması ve gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sabah saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olan yağışlar, kentin farklı bölgelerinde 20 ila 107 kilogram/metrekare aralığında ölçüldü.

Yağışlar en fazla Çekmeköy, Pendik, Sarıyer, Kartal ve Beykoz ilçelerinde gözlendi.

Gün içinde aralıklarla hafif seyreden yağışların akşam saat 20.00 itibarıyla etkisini artıracağı, gece yarısından sonra ise il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar aralıklarla yerel kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu süreçte il genelinde 40-100 kilogram/metrekare, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde ise 60-120 kilogram/metrekare aralığında, yer yer 150 kilogram/metrekarenin üzerinde yağış görülebileceği öngörülüyor.

Yıldırım ve fırtına uyarısı

Karadeniz üzerinden bölgeye nemli hava taşıyan poyrazın etkisiyle nem oranlarının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise görece sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

AKOM kayıtlarına göre, yağışların başladığı andan itibaren İstanbul'da su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parça düşmesi gibi konularda toplam 2 bin 117 ihbar alındı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB ekipleri 6 bin 722 personel, 2 bin 199 araç ve iş makinesiyle il genelinde hazır bekliyor.

Kaynak: AA
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