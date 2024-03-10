İstanbul'da 22 yeni meydan hizmete girdi - Son Dakika
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İstanbul'da 22 yeni meydan hizmete girdi

İstanbul\'da 22 yeni meydan hizmete girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kültürel mirasa verdiği önemi vurgulayarak, İstanbul genelinde birçok yapıyı restore ettiklerini ve 22 yeni meydanı tamamladıklarını söyledi. İmamoğlu, Çubuklu Silolar'ın restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen törende konuştu ve İBB Miras'ın İstanbul'a sevgiyle, özenle ve liyakatle sahip çıktığını belirtti. Ayrıca, kaderine terk edilmiş akaryakıt depolarının restore edilerek farklı işlevlere dönüştürüldüğünü ve Beykoz On Çeşmeler Meydanı'nın da tamamlandığını ifade etti.

10.03.2024 22:57  Güncelleme: 22:58
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da yeni, güzel ve çok işlevli tam 22 meydan bitirdik. 5 yılda bu kadar meydanı tasarlayan ve bitiren başka bir yönetim olmadı." dedi.

İmamoğlu, Çubuklu Silolar'ın restorasyonunun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İBB'nin kültürel mirasa özel önem verdiğini, İstanbul genelinde birçok yapıyı restorasyonla ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Kültür ve restorasyon alanına odaklanan İBB Miras'ın, geçmişe saygı ilkesiyle aralıksız çalıştığını belirten İmamoğlu, "İBB Miras, İstanbul'a sevgiyle, özenle, liyakatle sahip çıkmanın en güzel örneğini sergiliyor. Burası onlardan birisi. İstanbul artık İBB Miras'ın hassas ve uzman elleriyle restore edilerek hayata döndürülen alanların, eserlerin güzelliğiyle ışıldıyor. Çok özenli bir restorasyon ve dönüştürme sürecinin ardından muazzam bir görüntü var burada."diye konuştu.

İmamoğlu, kaderine terk edilmiş akaryakıt depolarının olduğu alanın, restore edilerek dijital sanatlar müzesi, doğa ve bilim müzesi, kütüphane, atölye, sahne ve çocuk oyun alanına dönüştürüldüğünü kaydetti.

Beykoz On Çeşmeler Meydanı'ndaki restorasyonun da tamamlandığını, bugün itibarıyla hizmete girdiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yeni, güzel ve çok işlevli tam 22 meydan bitirdik. 5 yılda bu kadar meydanı tasarlayan ve bitiren başka bir yönetim olmadı. Daha açılışını yapmadığımız Maltepe Meydanı var. En fazla düzenlemenin, altyapının yapıldığı, en çok kütüphanenin açıldığı dönem oldu. Ayrıca en çok metronun yapıldığı, en fazla yeşil alanın açıldığı, restorasyonun yapıldığı dönem oldu."

İmamoğlu, vatandaşların ramazan ayını da tebrik etti.

Programda İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu ve sanatçı Buray konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 22 yeni meydan hizmete girdi - Son Dakika

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