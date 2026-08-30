İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

İstanbul\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sepetçiler Kasrı'nda resepsiyon düzenledi. Vali Davut Gül, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Büyük Taarruz'un emperyalizmi parçaladığını ve Türkiye Yüzyılı'na rehberlik ettiğini belirtti.

İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Vekili Nuri Aslan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sepetçiler Kasrı'nın girişinde davetlileri karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu.

İstanbul Valisi Gül, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Gazi Meclis'in bütün üyelerini, bağımsızlık için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad etti.

Gül, 26 Ağustos'ta Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz'la sadece bir cephe muharebesi verilmediğini belirterek "Emperyalizmin mihveri parçalandı. Cumhuriyet'in ilanına giden yol açıldı. 'Tek yürek, tek millet' halinde mücadelenin sonucu tarihe geçen bir destan yazıldı. Kazanılan Büyük Zafer'le aziz milletimiz esareti asla kabul etmeyeceğini, bu topraklarda sonsuza kadar var olacağını bütün dünyaya ilan etti." diye konuştu.

Gönül ve kader birliğiyle 30 Ağustos'u zaferle taçlandıran bu ruh ile inancın bugün de "Türkiye Yüzyılı"nın ihya ve inşasına rehberlik ettiğini kaydeden Gül, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kardeşliğimiz güçleniyor, refahımız güçleniyor. Yarınları çok daha güçlü Türkiye'nin adımları atılıyor. Yıllardır hayal ettiğimiz huzur ve istikrar iklimi gerçeğe dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Gül, bu yeni dönemle birlikte sadece Türkiye'nin değil, coğrafyanın ve kardeşliğin kazanacağını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı"nda savunmadan diplomasiye her alanda daha güçlü bir Türkiye'nin olacağına dikkati çeken Gül, asırlardır farklı kültür ve kimliklerin barış ile huzur içinde, bir arada ve kardeşçe yaşadığı İstanbul'un yıldızının daha da parlayacağını vurguladı.

"En büyük gücümüz, birlik ve beraberlik irademiz"

Vali Gül, dünyanın en güzel ama en zor coğrafyasında yaşadıklarının altını çizerek, "Buradaki en büyük gücümüz, birlik ve beraberlik irademiz. Bu iradeden aldığımız güçle insanlığa umut olacak kutlu yürüyüşümüzü sonsuza dek sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle terfi eden komutanları tebrik eden Gül, "Silahlı Kuvvetlerimizden emekli olanlara fedakarca hizmetleri için devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cenabıhak devletimizi ebed, milletimizi daim, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Resepsiyona, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ile emniyet teşkilatları personeli, adli ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, akademisyenler, spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Destan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

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