İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, saat 12.49'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. ?Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın vatandaşlarımızın dikkatine; Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. ?Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız."