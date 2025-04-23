İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve ilçelerinde de hissedildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı yazılı açıklamada, kentte olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Toraman, açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul'da merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 23 Nisan 2025 günü saat 12.49 sıralarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale İl merkezi ve ilçelerinde de hissedilmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Tarama faaliyetleri devam etmektedir. Geçmiş olsun."