İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 5 ilçede incelemelerde bulundu.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'deki afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Vali Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?