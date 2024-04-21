İstanbul'da 60 Bin 347 Kişi Yakalandı

(İSTANBUL) - İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen uygulamalarda 60 bin 347 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü şahıslar ile özellikle "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı/istismar" suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla 09-19 Nisan günleri arasında İstanbul genelinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama sonucunda, aralarında hırsızlık suçlarından; D.U. (39 yıl 5 ay 27 gün), Y.Y. (19 yıl 7 ay), M.Ö. (16 yıl 6 ay), V.G. (14 yıl 10 ay), T.D. (14 yıl 4 ay), A.T. (12 yıl 8 ay), S.E. (12 yıl 19 ay), M.B. (13 yıl 10 ay)
Çocuğun cinsel istismarı suçlarından;
• Ş.U. (28 yıl 1 ay 15 gün), P.G. (25 yıl), E.B. (19 Yıl 6 ay 20 gün)
Tehdit suçundan;
• M.K. (20 yıl 10 ay 15 gün)
Uyuşturucu madde ticareti suçlarından;
• S.B. (17 yıl 6 ay), Ş.S. (15 yıl 4 ay), H.Ö. (15 yıl 2 ay 15 Gün), M.Ö. (15 yıl), S.D. (15 yıl), C.G.
(13 yıl 9 ay), V.K. (12 yıl 6 ay), İ.K. (12 yıl 6 ay), G.H. (12 yıl 6 ay), H.M. (12 yıl 6 ay), D.B.
(10 yıl 4 ay), P.M. (8 yıl 4 ay)
Kasten öldürme suçlarından;
• H.K. (16 yıl 3 ay), Ü.K. (12 yıl), M.A. (10 yıl 20 ay), M.T. (10 yıl)
Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan;
• G.B. (16 yıl 1 ay)
Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan;
• Y.A. (15 yıl 1 ay 15 gün) isimli şahıslar başta olmak üzere toplam 1450 aranan şahıs yakalandı.
Yakalanan 364 şahsın kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 1086 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı belirtildi.
Ayrıca; 01 Ocak – 19 Nisan 2024 tarihleri arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 bin 521 şahıs ile ifadeye yönelik aranması bulunan 43 bin 826 şahıs olmak üzere toplamda 60 bin 347 aranan şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği açıklandı.
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