İstanbul'da 9. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 9. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı açıldı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

10.08.2024 14:29
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Açılış programında İstanbul Valisi Davut Gül, fuarın Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi el Jumail, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, Arap Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammed Sibai, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan Erken, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münür Üstün, eski milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, Uluslararası Müslüman Alimleri Birliği Mütevelli Heyet Başkanı Ali Muhyiddin Karadağı ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu konuştu.

"İstanbul, huzur ve hoşgörü şehri"

Vali Gül, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını katılımcılara iletti.

Bu ve bu benzeri etkinliklerin ülkeler arasında var olan kardeşliği daha da artıracağını belirten Gül, "9'uncusunun yapılması demek, burada bir irade var, sürdürülebilirlikler ve kararlılık var demek. Bu çok kıymetli. Bazen en güzel işi yaparsınız ama bir sene yaparsınız. 9'uncunun olması hem okurlar hem yayıncılar hem de bu işi organize edenler açısından bunun artık ileriye dönük gelişerek ve artarak devam edeceğini bizlere müjdeliyor." diye konuştu.

İstanbul'un, huzur ve hoşgörü şehri olduğunu vurgulayan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tür organizasyonlarda bu huzuru, bu hoşgörüyü, var olan kültürü, var olan kardeşliği, hangi ülkede olursa olsun Müslümanların kardeş olduğunu göstermiş oluyorsunuz. O açıdan biz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'umuzun yüz yıllardır var olan birçok özelliği var. Bunların içerisinde en önemlisi İstanbul'un bilim şehri, kültür şehri, medeniyet şehri olması. O açıdan da bu saydığım özellikleri dünyanın neresinde olursa olsun, gelen insanları yaşatarak var olacağını biliyoruz. Ben tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Zor günlerde geleceğe bir ışık tutmak istiyoruz"

Genel Koordinatör Ağırakça, fuarı "Kitap gelecektir" sloganıyla 9. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yaparak, şu görüşleri dile getirdi:

"Kitap gelecektir dedik çünkü içinde bulunduğumuz zor günlerde geleceğe bir ışık tutmak istiyoruz. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan olaylarda biz kültür ve geleceğimizi aydınlatmak istiyoruz. Yurt dışından farklı coğrafyalardan ülkelerinde yaşamış oldukları sorunlardan dolayı ülkemize göç etmiş arkadaşlarımızın elinden tuttuk. Çocuklarının daha rahat bir gelecek içerisinde büyümesi, Türk toplumuna alışması, birlikte büyümesi için onlara bir gelecek vadettik. Kültürün bizi birleştirdiğine inanıyoruz. Kültürle yola çıktığımız zaman hiçbir sorunun olmayacağını düşünüyoruz. Paylaşacağımızı düşünüyoruz ve geleceğimizin aydınlık olacağını düşünüyoruz."

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, fuarın önemine değinerek, "Birlik olmamıza inşallah faydası olacaktır. Arapçanın ve Kur'an-ı Kerim'in edebiyatımızın temeli olması, Arapçanın katkıda bulunması itibarıyla gerek bu coğrafyada gerek civar coğrafyalarda yaşayanlara fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Kur'an tilaveti ve kurdele kesimlerinin ardından fuarın açılışı yapıldı.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı

Bu yıl "Kitap Gelecektir" sloganıyla kapılarını açan "9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevi katılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlik, 18 Ağustos'a kadar sürecek.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel her türlü Arapça kitap ihtiyacını karşılayan fuar, 10.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.

Geçen yıl 180 bin ziyaretçiye kapılarını açan fuara, bu yıl 200 binden fazla kitapseverin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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