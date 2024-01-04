Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları İstanbul\'da Gerçekleştirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları etkinliğinde meşhur Adana kebabı ve şalgamı ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, 10 ton portakal ve limon dağıtıldı.

İstanbul Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinliğin açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, sanatçı Menderes Samancılar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kurdele kesimi yerine mangal yakılarak yapılan açılışta, protokoldekiler ellerindeki çıraları tutuşturdu.

Adana'daki Büyük Saat Kulesi'nin maketinin yer aldığı etkinlik alanında Kozan ilçesinden tırla getirilen 10 ton portakal ve limon ziyaretçilere ücretsiz dağıtıldı.

"Adana Kabadayıları" adlı grubun yöresel kıyafetlerle yer aldığı ve sık sık davul zurnanın çalındığı alanda stantlardan mangal dumanları yükseldi.

Ustalarının zırhla hazırladığı kebaplar katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Kebap ve acılı şalgamın yanı sıra Adana'nın meşhur lezzetleri ütü tostu, şırdan, halka tatlısı, cezerye ve çıtır kabak tatlısı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik, 7 Ocak'ta sona erecek.