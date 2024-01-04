 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları İstanbul'da Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları etkinliğinde meşhur Adana kebabı ve şalgamı ziyaretçilere sunulurken, 10 ton portakal ve limon ücretsiz olarak dağıtıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sanatçı Menderes Samancılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Adana'nın diğer lezzetleri de beğeniye sunuldu. Etkinlik 7 Ocak'ta sona erecek.

Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları İstanbul\'da Gerçekleştirildi
04.01.2024 - 15:43,
Abone Ol

İstanbul'da gerçekleştirilen Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları etkinliğinde meşhur Adana kebabı ve şalgamı ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, 10 ton portakal ve limon dağıtıldı.

İstanbul Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinliğin açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, sanatçı Menderes Samancılar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kurdele kesimi yerine mangal yakılarak yapılan açılışta, protokoldekiler ellerindeki çıraları tutuşturdu.

Adana'daki Büyük Saat Kulesi'nin maketinin yer aldığı etkinlik alanında Kozan ilçesinden tırla getirilen 10 ton portakal ve limon ziyaretçilere ücretsiz dağıtıldı.

"Adana Kabadayıları" adlı grubun yöresel kıyafetlerle yer aldığı ve sık sık davul zurnanın çalındığı alanda stantlardan mangal dumanları yükseldi.

Ustalarının zırhla hazırladığı kebaplar katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Kebap ve acılı şalgamın yanı sıra Adana'nın meşhur lezzetleri ütü tostu, şırdan, halka tatlısı, cezerye ve çıtır kabak tatlısı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik, 7 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, İstanbul, Adana, Yemek, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:52:00. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement