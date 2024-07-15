İstanbul'da Ahır ve Kümeste Çıkan Yangında 30 Tavuk Telef Oldu

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İstanbul'da ahır ve kümeste çıkan yangın sonucu 30 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe ilçesi Paşaköy mahallesinde bulunan bir ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ahırın yanında bulunan kümese sıçradı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen iki vatandaş ambulansa alınarak müdahale edildi.

Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. kümes ve ahır kullanılamaz hale gelirken, kümes içerisinde bulunan 30 tavuğunda telef olduğu öğrenildi.