İstanbul'da Aile Cinayeti: Şüpheli Planladığını İtiraf Etti

08.04.2026 19:40
İstanbul Çekmeköy'de S.H. adlı şahıs, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından annesi ve iki ağabeyine silahla ateş açtı. Olayda anne ve bir ağabey hayatını kaybederken, diğer ağabey yaralandı. S.H. ifadesinde olayı önceden planladığını ve kötü yaşam koşullarından dolayı böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, S.H. (35) ile annesi Medine Hepgülnar (61) ve ağabeyleri Ekrem Hepgülnar (41) ile Kenan Hepgülnar (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine S.H., yanında bulunan silahla annesi ve ağabeylerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Medine Hepgülnar ile Ekrem Hepgülnar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan Kenan Hepgülnar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.H.'yi cinayet silahı ile yakaladı. Hayatını kaybeden anne ve ağabeyin cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şüpheli S.H., savcılıktaki ifadesinde, olayı önceden planladığını ve ailesiyle herhangi bir tartışma yaşamadığını belirtti. İlk olarak en büyük ağabeyi Ekrem'e, ardından Kenan'a ve annesine ateş ettiğini, daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettiğini söyledi. Polisler gelince teslim olduğunu ve yaptığından pişman olduğunu ifade etti.

Emniyetteki ifadesinde ise, ailesiyle ciddi bir problemi olmadığını, ancak 2018'de intihar girişiminde bulunduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı. 2026 yılı başlarında yaklaşık 1 milyon lira kredi çektiğini ve borçlarını ödeyemediğini, bu durumun psikolojisini bozduğunu söyledi. Kötü yaşam koşulları nedeniyle ailesinin hayatına son vermek istediğini, bu nedenle silah edindiğini ve olayı planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf etti. Silahı şubat ayında devir aldığını ve 6 Nisan günü ailesini öldürmeye karar verdiğini, silahı hazırlayarak yorganın altına koyduğunu anlattı. Ailesi eve geldikten sonra hepsini aynı odada toplayarak ateş açtığını, ardından polisi arayıp teslim olduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Aile İçi Şiddet, Çekmeköy, İstanbul, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

