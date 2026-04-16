İstanbul Ulaşımında Dijital Dönüm Noktası: Belbim'den Uluslararası İş Birliği

16.04.2026 10:16  Güncelleme: 10:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ, ConetPass ile yaptığı ortaklık sayesinde İstanbul'u küresel akıllı ulaşım ağının bir parçası haline getiriyor. Yeni sistemle, İstanbul'u ziyaret edenler için toplu ulaşımda QR biletler aracılığıyla hızlı ve pratik erişim imkanı sağlanacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ, kentsel ulaşım ve ödeme teknolojilerindeki uzmanlığını uluslararası bir iş birliğiyle daha ileriye taşıyor. Avrupa genelinde "evrensel mobilite" yaklaşımıyla faaliyet gösteren ConetPass ile gerçekleştirilen yeni ortaklık sayesinde İstanbul, küresel akıllı ulaşım ağının önemli bir parçası haline geliyor.

Bu yeni sistemle birlikte İstanbul'u ziyaret edenler; toplu ulaşımda kullanabilecekleri tek kullanımlık QR biletler aracılığıyla metro, tramvay, otobüs ve havalimanı ulaşımı dahil olmak üzere şehir içindeki pek çok ulaşım seçeneğine hızlı ve pratik şekilde erişim sağlayabilecek.

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla geliştirilen ConetPass İstanbul dijital platformu; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve İtalyanca olmak üzere çoklu dil desteğiyle hizmet sunacak.

ConetPass halihazırda 9 ülkede 20 şehirde kullanılıyor. İstanbul'un dahil olduğu bu sistemle, özellikle turistler için ulaşım deneyimi daha dijital, daha erişilebilir hale geliyor. BELBİM, bu iş birliğiyle İstanbul'u daha akıllı bir şehir haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da akıllı mobilite çözümlerinin yaygınlaştırılması ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Gelecek dönemde, yerel operatörlerin ve yeni hizmetlerin entegrasyonu ile sistemin kapsamının daha da genişletilmesi hedefleniyor. Şirketler, BELBİM tarafından sağlanan QR kodlarını son kullanıcılara doğrudan sunabilecek veya aracı kurumlar üzerinden paketleyerek teklif edebilecekler.

Kaynak: ANKA

Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
