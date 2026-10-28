İstanbul'da aklama soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul'da aklama soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma sürüyor.
İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?