İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90\'a çıktı

18.02.2026 18:28
İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi.

Kentte akşam saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda bazı bölgelerde devam eden sulu karın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor. Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy ve Cevizlibağ'da da yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik ağır ilerliyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Uzunçayır mevkisinden başlayan trafik aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor. Ters istikamette Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Ataşehir'de, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli ile Çamlıca Gişeleri arası trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Çekmeköy-Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Öte yandan özellikle aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 90'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a kadar ulaştı.

Kaynak: AA

