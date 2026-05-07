İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78\'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Bostancı'ya kadar devam ediyor. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM bağlantı yollarında Ümraniye'den Çamlıca gişelerine kadar araç trafiğinin ağır seyrettiği görülürken, Kavacık'tan başlayan yoğunluk Ümraniye'ye kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik ağır ilerliyor.

Şile Yolu'nda Ümraniye-Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi ile Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan güzergahta trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde Şile yönünde de yoğunluk oluşurken, bağlantı yollarından ana şeride katılmak isteyen araçlar nedeniyle Ümraniye yönündeki trafiğin arttığı görüldü.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında her iki yönde trafik ağır ilerlerken, bazı noktalarda sürücülerin düşük hızla seyrettiği gözlendi.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü mevkisinde her iki yönde yoğunluk oluşurken, Esenyurt bölgesinde TEM bağlantı yolu, Haramidere mevkisinde ise Bahçeşehir istikametine doğru araç kuyrukları meydana geldi.

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 81, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 ve kent genelinde ise yüzde 78 olarak ölçüldü.