İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı

İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78\'e çıktı
07.05.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Bostancı'ya kadar devam ediyor. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM bağlantı yollarında Ümraniye'den Çamlıca gişelerine kadar araç trafiğinin ağır seyrettiği görülürken, Kavacık'tan başlayan yoğunluk Ümraniye'ye kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik ağır ilerliyor.

Şile Yolu'nda Ümraniye-Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi ile Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan güzergahta trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde Şile yönünde de yoğunluk oluşurken, bağlantı yollarından ana şeride katılmak isteyen araçlar nedeniyle Ümraniye yönündeki trafiğin arttığı görüldü.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında her iki yönde trafik ağır ilerlerken, bazı noktalarda sürücülerin düşük hızla seyrettiği gözlendi.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü mevkisinde her iki yönde yoğunluk oluşurken, Esenyurt bölgesinde TEM bağlantı yolu, Haramidere mevkisinde ise Bahçeşehir istikametine doğru araç kuyrukları meydana geldi.

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 81, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 ve kent genelinde ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Tünelde kutlama yapıp trafiği durduran 4 sürücüye toplam 720 bin TL ceza Tünelde kutlama yapıp trafiği durduran 4 sürücüye toplam 720 bin TL ceza
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın “AK Parti’ye geçiyor“ iddiası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "AK Parti’ye geçiyor" iddiası
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Galatasaray’ın eski yıldızından enfes bir frikik golü Galatasaray'ın eski yıldızından enfes bir frikik golü

18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
17:01
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları
Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
16:30
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 18:55:55. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.