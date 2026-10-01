İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

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İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81\'e çıktı
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- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 83 olarak ölçüldü

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğun seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğun seyrederken, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da yer yer yoğunluk görülüyor. Aynı kara yolunun Kadıköy istikametinde Ataşehir'den itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisinden Kadıköy yönüne doğru da araçlar yoğunluk nedeniyle yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde yoğunluk yaşanırken, Ankara istikametinde Haliç'ten Zeytinburnu'na kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Merter mevkisinden Küçükçekmece'ye kadar Edirne istikametinde de trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nun Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Okmeydanı-TEM bağlantı yolunun Ankara istikametinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nun Firuzköy mevkisinde Edirne istikametinde araçlar yavaş ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent-TEM bağlantı yollarında da trafik yoğun seyrediyor.

Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ve Dolmabahçe Sarayı çevresinde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Öte yandan toplu ulaşım araçları ve duraklarında da yoğunluk yaşanıyor. Tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcuların yoğunluk oluşturduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 83 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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