İstanbul'da akşam trafiği maçlar nedeniyle yüzde 74 yoğunluğa ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam trafiği maçlar nedeniyle yüzde 74 yoğunluğa ulaştı

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İstanbul\'da akşam trafiği maçlar nedeniyle yüzde 74 yoğunluğa ulaştı
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İstanbul\'da akşam trafiği maçlar nedeniyle yüzde 74 yoğunluğa ulaştı
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İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Başakşehir maçları nedeniyle akşam trafiği yoğunlaştı; İBB verisine göre 18.30'da yoğunluk yüzde 74'e çıktı. Stad çevresindeki yollar kapatıldı, Metro seferleri 01.00'e kadar uzatıldı ve Marmaray hafta sonu tarifesiyle çalışacak.

(İSTANBUL) Çalışma günleri iş çıkışında trafik yoğunluğunun rutin hale geldiği İstanbul'da bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçları etkisi gözlendi. Yoğunluk 18.30 sıralarında yüzde 74 civarına çıktı.

İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk gözlendi. Galatasaray - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmaları nedeniyle stad çevresindeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı. İBB Trafik haritasına göre saat 17.00 civarı yüzde 63, 18.00 civarı yüzde 72, 18.30 civarı ise yüzde 74 yoğunluk ölçüldü. Yoğunluk ilerleyen saatlerde aşama aşama düştü.

Derbi maçı nedeniyle Metro İstanbul seferleri 01.00'e kadar uzatıldı, Marmaray trenlerinin ise hafta sonu tarifesiyle işletilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA
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