İstanbul\'da Akşam Trafik Felaketi

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.33 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Bağcılar Tem Otoyolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.