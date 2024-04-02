İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80\'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, iftara yetişmek isteyenlerin de etkisiyle yüzde 80'e ulaştı.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Altunizade'de başlıyor.
D-100 kara yolu Haramidere Kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.
Basın Ekspres Caddesi'nde her iki yönde trafik ağır seyrediyor.
D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.
Öte yandan, akşam iş çıkışında evlerine dönen vatandaşlar metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
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Denizli'de Eşen Gölü kıyısında otomobilin el frenini çekmeyi unutan gençlerin aracı göle düştü. İtfaiye ekipleri suya gömülen aracı çıkarırken, araçta kimsenin olmaması büyük bir şans oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 34-43, Rize Belediyespor-Spor Toto: 29-31, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 38-40, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-26, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 27-33.
Birleşmiş Milletler, İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını bildirdi. BM Sözcüsü, insani ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze'nin insani yardım çalışanı olarak görev yapmanın dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu ifade etti. İsrail'in WCK saldırısıyla ilgili soruşturma başlattığını duyuran BM, sonuçları beklediklerini belirtti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.
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