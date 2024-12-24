İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 89'a Ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 89'a Ulaştı

İstanbul\'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 89\'a Ulaştı

Yağmurun etkisiyle İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi. Birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

24.12.2024 18:47  Güncelleme: 19:28
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İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Maltepe D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 89'a Ulaştı - Son Dakika

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