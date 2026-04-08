İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
08.04.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yavaş seyrederken Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

Kentte Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin kullanıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu bölgelere ulaşmak için kullanılan ana ve ara yollarda trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunda da Kadıköy-Kartal arasında araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Altunizade mevkisindeki trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Otoyolun Sultanbeyli ile Ataşehir arasında da yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda Çekmeköy ve Ümraniye arasındaysa araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Sefaköy, İncirli ile Haliç Köprüsü arasında araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Avcılar gişelerden Mahmutbey'e kadar yoğunluk sürüyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda yüzde 58 ve kent genelinde yüzde 67 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:28:10. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.