İstanbul\'da Aniden Bastıran Yağmur Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da belli noktalarda yağmur ve fırtına etkili oldu. Özellikle Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi şemsiyesini açarken kimi de yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı. Yağış yolları da göle çevirdi.