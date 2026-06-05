İstanbul'da Araçta 40 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da araçla taşınan su deposunun içine gizlenmiş 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Güngören'de bir otomobilin içinde uyuşturucu olduğunu belirledi.

Aracın önünü kesen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, arka koltuktaki su deposunun içine gizlenmiş 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.