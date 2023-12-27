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İstanbul'da aranan suç örgütü lideri yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da aranan suç örgütü lideri yakalandı

İstanbul'da yapılan 'Kafes-25' operasyonuyla aranan organize suç örgütü lideri Erıc Schroeder yakalandı. Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Schroeder, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti suçlarıyla aranıyordu. Operasyonda, büyük miktarda uyuşturucu madde, para ve diğer suç delilleri ele geçirildi.

İstanbul\'da aranan suç örgütü lideri yakalandı
27.12.2023 - 08:29,
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İSTANBUL Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Erıc Schroeder 'Kafes-25' operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla" aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Erıc Schroeder İstanbul'da yapılan 'Kafes-25' Operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek  kafesin içine koyacağız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan Kafes-25 operasyonu ile yakalanan ve hakkında, Kırmızı  bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder'in; Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı,

HELLS ANGELS SUÇ ÖRGÜTÜYLE SOYGUN

Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı, Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 Ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı, Joseph Johannes Leıjdekkers isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin  Avrupa'daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.  Operasyon Sonucunda; 41.850 Euro ve 38.000 Türk Lirası,  4 adet Rolex marka kol saati, 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart,  Şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.  Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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