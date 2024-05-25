İstanbul'da Bağdat Caddesi Yenileniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Bağdat Caddesi Yenileniyor

İstanbul\'da Bağdat Caddesi Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bağdat Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı. Caddeye nefes aldıracak çalışmalar kapsamında kaldırımlar genişletilecek, yaya geçişleri iyileştirilecek ve yeni modern kent mobilyaları eklenecek.

25.05.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı noktalardan olan Bağdat Caddesini yeniliyor. Caddeye nefes aldıracak çalışmanın ilk etabı başladı. Toplam 32 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmalar kapsamında, kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları bulunuyor.

İBB yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı noktalardan Bağdat Caddesini yeniliyor. Kadıköy Bağdat Caddesi 1. Kısım Düzenleme Projesi ile cadde, oturma, dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yolları ile yeniden canlandırılacak. Düz olması ve çevresindeki ulaşım imkanları sayesinde bir kentsel kamusal alana dönüşme potansiyeli en yüksek noktalardan biri olan Bağdat Caddesi'nin, kamusal niteliğinin ve kamusal alanının artırılması hedefleniyor.

"Yürünebilir, spor yapılabilir cadde oluşturulacak"

Cadde için 6 temel hedef öncelikli olarak hayata geçirilecek. Bu hedefler, kaldırımların genişletilmesi, kot farklılıklarının giderilmesi ve karşıya geçişlerin kolaylaştırılması, cadde üzerindeki kültürel değerlerin korunması ve yeniden düzenlenmesi, yeni sanat odaklarının kazandırılması, somut olmayan kültür varlıklarının kaybolmadan önce kayıt altına alınması ve ulaşılabilir kılınması olarak belirlendi.

"Spor yapılabilir bir cadde"

Yürünebilir, spor yapılabilir bir cadde oluşturulacak. Araç hızının düşürülmesi ile karşıya geçişler güvenli olacak; alanda var olan yetişkin bitki dokusu korunacak, cadde üstü ve artık alanlar yeşillendirilecek. Cadde boyu bir bölüm kent bahçesi olarak tasarlanacak, tek modlu ulaşımdan çok modlu ulaşım modları ile alana gelinecek, insan sayısı ve çeşitliliği artacak ve böylece caddenin erişilebilirliği artırılacak.

"Bağdat caddesi modern İstanbul'un yüzü olacak"

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Bağdat Caddesi modern İstanbul'un yüzü olacak. Yeni bisiklet yolu, daha geniş kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları ile tasarlanan projenin 1000 metrelik ilk etabının yapımına başlıyoruz. Projede sosyalleşilebilecek toplanma alanlarının yanında mevcut yeşil doku korunurken yeni yeşil alanlar da kazandırıyoruz. Ayrıca caddenin tüm altyapısını baştan sona yeniliyoruz. İstanbul'a değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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