Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) "Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşü binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşti. Balmumcu'dan Barbaros Meydanı'na kadar düzenlenen yürüyüşte siyasi parti, sendika, dernek ve kurum temsilcileri de yer aldı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşün ardından yapılan açıklamalar sırasında söz aldı. Çelik, "Foncular, vurguncular, soyguncular, çeteler sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşırken şafak operasyonlarıyla gazetecilerin kapısına gidiliyor, gazeteciler tutuklanıyor. Televizyonlara kayyumlar atanıyor; Tele1, T24, Halk TV, Sözcü kayyumlarla susturulmaya çalışılıyor" dedi. Diğer konuşmacılar da basın özgürlüğü çağrısı yaptı.

YENİ Parti'nin çağrısıyla Beşiktaş'ta Balmumcu'dan başlayarak Barbaros Meydanı'na kadar "Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte siyasi parti, sendika, dernek ve kurum temsilcileri de yer aldı.

Yürüyüşte "Halkın iradesi kayyuma teslim olmaz" yazılı ve üzerinde Tele1, T24, Halk TV ve Sözcü TV logolarının olduğu pankart dikkat çekti. Yürüyüşün sonunda ilk olarak YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı. Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, iki yıldır tarihinin en büyük demokrasi sınavını veriyor. Türkiye'de halk değişim istiyor; gençler, kadınlar, emekçiler değişim istiyor ama bu değişime direnen, iktidarını kaybetmemek için her türlü zalimliği mübah gören bir ceberut anlayış iki yıldır Türkiye'yi şafak operasyonlarına, kayyumlara alıştırmaya çalışıyor. İki yıldır Türkiye'de yaşananların hiçbirisi birbirinden bağımsız değildir. Halk TV'ye, Sözcü'ye, Tele1'e atanan kayyumla, T24'ün karartılmasıyla öğrencilerin tutuklanması birbirinden bağımsız değildir. Sanatçıların tutuklanmasıyla belediye başkanlarının tutuklanması birbirinden bağımsız değildir. Sosyal medyada yapılan karartmalarla cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edilmesi birbirinden bağımsız değildir. Tam bir ikili hukuk sistemiyle karşı karşıyayız. Foncular, vurguncular, soyguncular, çeteler sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşırken şafak operasyonlarıyla gazetecilerin kapısına gidiliyor, gazeteciler tutuklanıyor. Televizyonlara kayyumlar atanıyor; Tele1, T24, Halk TV, Sözcü kayyumlarla susturulmaya çalışılıyor. Sosyal medyada tweet atanlar, gerçekleri konuşanlar susturulmaya çalışılıyor.

"BU KARANLIĞI YENECEĞİZ"

Bunu neden yapıyorlar? İki sebebi var. Demokrasiyi askıya almaya, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Halkın gerçek gündemi konuşulmasın istiyorlar. Emeklinin, esnafın, çiftçinin, üreticinin derdi ve fon vurgunları konuşulmasın istiyorlar. İşte bu nedenle özgür basını susturmak istiyorlar. Peki, biz bu karanlığın karşısında ne yapacağız? Sessiz mi kalacağız? Susacak mıyız? Susmayacağız. Bundan sonra daha fazla sokaklarda, meydanlarda olacağız. İstanbul'un dört bir yanında halkın gerçeklerini, ülkenin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Tüm tutsak gazetecilerle dayanışma içerisinde olacağız. BirGün gazetesine, Cumhuriyet gazetesine, Sözcü'ye, T24'e, Evrensel'e, Karar gazetesine sahip çıkacağız; alacağız, okuyacağız, abone olacağız. Halk TV'ye, Koza TV'ye, İlke TV'ye, Sözcü TV'ye ve bağımsız YouTube kanalları üzerinden yayın yapan gazetecilere sahip çıkacağız, izleyeceğiz. Asla umutsuz olmayacağız. Biliyoruz ki zalimin zulmünün arttığı gün, gideceğinin yaklaştığı gündür. Hep birlikte dayanışmayla, mücadeleyle bu karanlığı yeneceğiz."

"HALK TELEVİZYONU YAYINDA OLACAK"

Kayyum atanan Halk TV'de eski Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, yürüyüşe katılıma dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz tek başımıza büyümedik, bizi siz büyüttünüz. Bir gün geldiler sabahın köründe, o şafak operasyonlarıyla 'Çıkın buradan' deyip kapatıp gittiler. Tele1'le başladı, 'casusluk' dediler. Halk TV'ye geldiler, 'yolsuzluk, hırsızlık' dediler. Sözcü'ye gittiler, 'terör örgütü' dediler. Neticede bir bahane bulunuyor ama bahanelerin hiçbirinin doğru olmadığını siz de biz de biliyoruz. Bu kayyumlar bize atanmıyor; size atanıyor, herkesin evine atanıyor. Biz arkamızda sizin desteğinizi hissettiğimiz için güçlüyüz. Bizim işimiz burada konuşmak değil; yolsuzluğu, yoksulluğu, yalanı dolanı anlatmak olmalı. Biz bunları anlattığımız için Türkiye basın ve ifade özgürlüğünde dünyanın son sıralarında yer alıyor. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bağımsız gazeteci arkadaşlarımız YouTube kanalları üzerinden sesinizi yansıtmaya devam ediyor. Halk Televizyonu 20.00'den itibaren yayında olacak, lütfen takip edin."

"BİZİM ARKADAŞLARIMIZ SARAYLARDA TAKILMIYOR"

Gazeteci Timur Soykan da cezaevindeki meslektaşlarına seslenerek şunları dile getirdi:

"Buraya geldiğim andan itibaren içimdeki duygu şu. Cezaevindeki arkadaşlarımız televizyondan sizi izliyorlar ve yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Siz, gazetecilerin tek varlığının ve en büyük gücünün halk olduğunu gösterenlersiniz. Murat Ağırel, televizyon hakkını zar zor aldı; Koza TV'yi ve diğer muhalif kanalları şu an izliyor. Yürüyüş boyunca onlarca kişi bana sarılıp selam söyledi. Merdan Yanardağ, bir yıldır o özgürlük mücadelesini Ekrem İmamoğlu ile, Necati Özkan ile birlikte o saçma sapan iddianameye rağmen içeride sürdürüyor. Bizim tek suçumuz gerçekleri anlatmak ve suçluların peşinde koşmak ama suçluların peşinden gitmek yerine o suçluları ortaya çıkartan gazetecileri hapsediyorlar. Altın kaçakçılığı yapan milletvekillerini haber yapıyoruz; devletin VIP salonundan altın kaçakçılığı yapanlar yargılanmıyor, biz yargılanıyoruz. Fonda vurgun yapan hırsızlar ellerini kollarını sallayarak gezerken gazetecilere 19-20 yıl hapis istiyorlar. Kamu bankalarından mafyalara kredi verildiğini yazıyoruz; bankayı yönetenler değil, biz yargılanıyoruz. Murat Ağırel haber yapmadı diye, yanıt hakkı tanıdı diye içeride. Hiçbir suçu yok. Bizim arkadaşlarımız saraylarda takılmıyor, dev uçaklara binmiyor, plazalarda keyif çatmıyor. Bu insanlar vatanını, milletini seviyor."

"BASIN ÖZGÜRSE TÜRKİYE ÖZGÜRDÜR"

BirGün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, "Biz gazeteciyiz. Alın terimizle, onurumuzla mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Faşist bir iktidarla karşı karşıyayız. Memleketin ilericilerinin, yurtseverlerinin başına ne geliyorsa gazetecilerin de başına o geliyor. Biz sadece gazeteci değiliz. Bu memleketi koşulsuz seven devrimcileriz, demokratlarız. Memleketin halkını da doğasını da insanını da severiz, onlar için yazarız. Bu düzen değişmediği sürece doğruları yazan gazetecilere, kanallara huzur yok. Basının özgür olduğu an Türkiye özgürdür. Türkiye özgür olmadan basın özgürlüğünü konuşamayız" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ MEDYA KAYYUMA TESLİM EDİLDİ"

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, geçen haftalarda Kadıköy'de yapılan yürüyüşü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bir gazeteci, ömrünün neredeyse çeyrek asrını mücadeleyle geçiriyor. Bu normal mi? Hayır. TCK 217/A yasası çıkarıldı. Meclise gittik, 'Gazetecilere dokunmayın' dedik. Yasa çıktıktan sonra ne fonculara ne başkasına değmedi, sadece gazetecilere değdi. Bugün dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içinde 163'üncü sırada. Üstümüzdeki ülke Sudan, altımızdaki ülke Afganistan ve Mısır. Ben böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum, siz de istemiyorsunuz. Murat Ağırel, Kandıra'nın soğuk hücresinde tutsak; diğer gazeteci arkadaşlarımız Silivri'de, Tekirdağ'da, Ankara'da tutsaklar. Medyanın geriye kalan yüzde 5'lik bağımsız kısmının en önemli haber kanalı kayyuma teslim edildi. Hakikate ulaşamıyorsunuz, sizi yazacak gazeteci sayısı parmakla sayılacak kadar azaldı. Biz demokrasiye ve cumhuriyetin aydınlık yüzüne sahip çıkacağız."

"12 ARALIK'TA ANKARA'DAYIZ"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, halkın haber alma hakkına, ifade özgürlüğüne ve seçilme hakkına vurgu yaparak şunları söyledi:

"En temel hakların olmadığı bir ülkede emeğimizin, ekmeğimizin, kıdem tazminatımızın ve çocuklarımızın geleceğinin güvencesi yoktur. Yaşadığımız bu kara tablonun nedeni adaletin terazisinin bozulmuş olmasıdır. Milyonlarca insan geçinemiyor ama ülke fakir olduğu için değil, adalet bozulduğu için. Terazinin bir kefesinde karnı doymayanlar, diğer kefesinde gözü doymayanlar var. Bir kefesinde fabrikada çalışıp akşam evine dönemeyenler, diğer kefesinde iş cinayetinin bedelini Boğaz'daki villasında oturanlar var. Artık bu ülkede korunacak bir demokrasiden değil, yeniden kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz. 12 Aralık'ta DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla gelirde ve vergide adalet için, halk için bütçe için Ankara'dayız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"KÖR, SAĞIR, DİLSİZ ÜLKE İSTİYORLAR"

Kayyum atanan Tele1'de eski program sunucusu Namık Koçak da "Onlar kör, sağır ve dilsiz bir ülke istiyorlar. Hiç kimse hiçbir şeyi öğrenmesin istiyorlar. Teker teker kanallara el koydular, kayyum atadılar ancak biz 3 kanalla onların bin 500 kanalından ve gazetesinden çok daha fazla izleniyorduk. Tahammül edemedikleri, güvenlerini kaybettikleri şey budur. Merdan Yanardağ'ın dosyasında suçlayacak hiçbir şey bulamıyorlar. Biz Tele1 kapandıysa Tele2, o kapanınca Tele3 olarak devam ettik, önü kesilirse Tele4 olarak yola devam edeceğiz. Bu bir meydan okumadır" diye konuştu.

Yürüyüşe Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti milletvekilleri Gökan Zeybek, Mahmut Tanal, Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim de katıldı.