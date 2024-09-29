Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Açıyor

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İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla akşam saatlerinde Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

Sosyal medya platformu X'te, "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışını Erdoğan'ın gerçekleştireceği merkez, 150 bin metrekare büyüklüğe sahip.

Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alacak.