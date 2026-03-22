İstanbul\'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

RAMAZAN Bayramı'nın son gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü. Bayramı sevdiklerinin yanında ve şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönmeye başladı; Çamlıca gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kent genelinde trafik yoğunluğu 15.30 itibariyle yüzde 63 olarak kaydedildi. İBB Trafik yoğunluk haritasında Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 60 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 65'e ulaştı. Çamlıca gişelerinde Edirne istikametinde yoğunluk oluştuğu görüldü.