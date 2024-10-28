İstanbul'da Bebek Ölümü Skandalı

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İstanbul'da, 12 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sanıklar hakkındaki şikayetler de sürüyor.

İddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüterek fezleke hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetlerini dile getiriyor.

Şu ana kadar 100'ü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olmak üzere toplam 350 şikayet yapıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinin bulunmadığı bazı şikayetleri ilgili adliyelere yolladı.

Soruşturma hakkında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer almıştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 18 Kasım'da yapılmasına hükmetmişti.