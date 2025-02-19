İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı, İBB Uyarılarda Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı, İBB Uyarılarda Bulundu

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, trafiğe çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda özel araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Kar küreme araçları ve personelin tüm yollarda görev başında olduğu bildirildi.

19.02.2025 11:46  Güncelleme: 12:52
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(İSTANBUL) Beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tüm yollarda araçlar ve çalışanlarla görev başında olduklarını, Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantı yolları sorumlularıyla iş birliği halinde olduklarını açıkladı. Özel araç sürücülerine kar lastiği uyarısı da yapan İmamoğlu, "Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor." dedi.

Meteoroloji ve AKOM'un da önceden uyardığı gibi beklenen kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olmaya başladı. Özellikle kentin kuzeyindeki ilçelerde görülen kar yağışı nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da uyarılarda bulundu. İmamoğlu tüm yollarda kar küreme araçları ve çalışanlarla görev başında olduklarını, Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantı yolları sorumlularıyla iş birliği halinde olduklarını açıkladı. Özel araç sürücülerine kar lastiği uyarısı yapan İmamoğlu, "Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor." dedi. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız"

"Değerli Hemşehrilerim; İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir;

İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz. İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

"Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması önemlidir"

En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

"Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz"

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir. Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir. Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı, İBB Uyarılarda Bulundu - Son Dakika

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