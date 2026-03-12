İstanbul'da bir kişiden bıçak zoruyla para almaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 2 zanlının bir kişiden bıçak zoruyla para almaya çalıştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen K.Y. (26) isimli kadın ile M.E.Y. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Bıçak Zoruyla Para Alma Gözaltıları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?