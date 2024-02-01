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İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı

İstanbul\'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin\'in katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisin yaptığı çalışmalar sonucu katil zanlısının yakalandığını belirtti ve Ramazan Pişkin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

01.02.2024 14:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in, İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ali Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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