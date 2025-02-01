İstanbul'da Bilgi Skandalı: 44 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Bilgi Skandalı: 44 Tutuklama

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Kamu kurumlarından veri çalan 74 şüpheliden 44'ü tutuklandı, gençler şantaj mağduru oldu.

01.02.2025 14:20
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(İSTANBUL)- Kamu kurum ve kurulus¸larında bulunan sistemlerden sorgulama yetkisine sahip kullanıcı hesaplarını ele gec¸irerek vatandaşlara ait hassas bilgilere ulaşıldığı ve ücret karşılığında satıldığı tespitleri üzerine gözaltına alınan şüphelilerden 44'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerine 'devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde' ihbarlar ulaştı. Polisin yaptığı araştırmalarda bir grup tarafından bazı sistemler aracılığıyla kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, çalınan verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit şantaj unsuru olarak kullanıldığı belirlendi. Ayrıca polisin sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde çok sayıda genç kız ve çocuk şahsın

mağdur olduğu ve bu mağdurlara şantaj yapıldığı, intihara varacak seviyelere kadar zorlandığı anlaşıldı.

36'sı suça sürüklenmiş çocuk

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon halinde harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sistemi kullanan ve içlerinde uzman kişilerin de bulunduğu 74 şüpheliyi belirledi. İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, bunlardan 36'sının suça sürüklenmiş çocuk olduğu açıklandı. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 69 şüpheliden 5'i savcı talimatı ile serbest bırakıldı, hakimliğe sevk edilen 8 kişi hakkında ev hapsi, 12 kişi hakkında adli kontrol, 44 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan sistemlerden sorgulama yetkisine sahip kullanıcı hesaplarını ele geçirmek için bir dizi "oltalama" (phishing) saldırıları da gerçekleştirdiği bildirildi.

İstanbul dışında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Kırşehir, Şırnak, Kocaeli, Mardin, Aksaray, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Adana, Düzce, İzmir, Kırklareli, Bolu, Erzincan, Antalya, Bitlis, Tokat, Konya, Manisa ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

"Vatandaşlara ait hassas bilgilere ulaşıldığı..."

Konuya ilişkin emniyet açıklamasında, "Kamu kurum ve kurulus¸larında bulunan sistemlerden sorgulama yetkisine sahip kullanıcı hesaplarını ele gec¸irerek vatandaşlara ait hassas bilgilere ulaşıldığı ve bu bilgiler daha önceden sızdırılan birçok veri ile birleştirilerek, ücret karşılığında vatandaşlara ait Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Tapu Kayıtları, Adli Sicil Kaydı, Adres Bilgileri, GSM Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Seyahat Bilgileri vb. gibi birçok bilginin sorgulanabildiği illegal sorgulama sistemlerinde ücret karşılığında satıldığı tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait bilgilerin sorgulaması yapılarak tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Bilgi Skandalı: 44 Tutuklama - Son Dakika

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