İstanbul'da Bozuk Para Dolandırıcılığına Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Bozuk Para Dolandırıcılığına Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul\'da Bozuk Para Dolandırıcılığına Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da bozuk para ihtiyacı olan işyeri sahiplerini dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin işyerlerini arayarak bozuk paraları kendisinden alabileceklerini söylediği, ancak mağdurları dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 35 suç kaydı ve 21 ayrı dosyadan araması olduğu belirlendi.

22.08.2024 10:02
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da bozuk para ihtiyacı olan işyerİ sahiplerini dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin işyerlerini "Bozuk paraya ihtiyacınız varsa dükkanımdan alabilirsiniz" sözleriyle aradığı, ardından da mağdurları yolda karşılayarak "Benim bir işim çıktı. Sen parayı bana ver, bozuk paraları karşıdaki dükkandan alırsın" diyerek ortadan kaybolduğu tespit edildi. Poliste daha önceden 35 suç kaydı, 21 ayrı dosyadan da araması olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ACİL İŞİM ÇIKTI" YALANIYLA DOLANDIRDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bozuk para almaya çalışırken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Mağdurların ifadelerine göre şüphelinin benzinci, fırın gibi işyerlerini telefona aradığı ve elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek, dükkanına gelmeleri halinde kendilerine bozuk paraları verebileceğini söylediği öğrenildi. Tuzağa düşen mağdurları, adresini verdiği sözde dükkanın yakınında karşılayan şüphelinin "Benim acil bir işim çıktı. Sen paraları bana ver. Bozuk paraları dükkandan alırsın" diyerek dolandırdığı belirlendi. Mağdurların dükkana para almak için gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin sokakta mağdurları beklediği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen Doğan Y.(54), 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelinin daha önceden poliste 35 suç kaydı ve 21 ayrı dosyadan da araması olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Bozuk Para Dolandırıcılığına Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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