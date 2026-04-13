İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

13.04.2026 11:51
İstanbul, bu hafta sergi, konser ve tiyatro oyunlarından oluşan geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbul, bu hafta sergi, konser ve tiyatro oyunlarından oluşan geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İBB Şehir Tiyatroları, 14-18 Nisan'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Ölü Canlar", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Kontrabas", 14-16 Nisan'da Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde "Sadakat", 16-18 Nisan'da Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde "Karacaoğlan" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesini oyuncu Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in başrolleriyle sahneye taşıyan "Amadeus" oyunu, 70 kişilik dev kadrosuyla 15 Nisan'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Juan Mayorga tarafından kaleme alınan ve izleyiciyi ahlaki doğruluk ile emirleri uygulama arasındaki zorlu seçimlerle yüzleşmeye davet eden "Ebedi Barış" oyunu, 17 ve 18 Nisan'da AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Kadim Mevlevi geleneğini dijital sanatın görsel ve işitsel imkanlarıyla birleştiren, Fatih Çıtlak'ın postnişinliğinde hazırlanan "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi", semanın derin sembolik anlamlarını çağdaş bir dille sunmak üzere 15 Nisan'da AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

Çanakkale Zaferi'nin kahramanlıklarını sahneye taşıyan "Yarım Akıl" adlı tiyatro oyunu, Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde yarın Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi'nde izlenebilecek.

Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın varoluş mücadelesini ve cesaret hikayesini konu alan "İnsanlar Mekanlar Nesneler" oyunu, 16 Nisan'da Zorlu PSM'de sunulacak.

Eugene Lonesco'nun kaleminden çıkan, soyutlama ve absürdizmin harmanlandığı "Kel Diva" oyunu, bir İngiliz ailesinin tuhaf akşamını konu alan kurgusuyla 15 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Yazar Hayati İnanç, "Akla Rehber Kalbe Tercüman Şairlerimizden Esintiler" başlıklı sohbetiyle yarın Pendik Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Dr. İdris Cevahir, yarın Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "İslam Düşüncesinin Serüveni" başlıklı söyleşi yapacak.

Esenler Belediyesi tarafından Dünya Sanat Günü dolayısıyla hazırlanan "Sanatçı Olacak Çocuk" etkinliği, 15 Nisan'da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

İstanbul Modern'in "Tasarım Diyalogları" programı kapsamında düzenlenecek Ebru Kurbak'ın masterclass çalışması yarın, Ahmet Rüstem Ekici ile Hakan Sorar'ın yapay zeka odaklı atölyesi 29-30 Nisan'da gerçekleşecek.

İstanbul Modern'in "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi kapsamında düzenlenen Panorama Konuşmaları'nın üçüncü buluşması, sanatçılar İlgen Arzık, Umut Erbaş ve Ege Kanar'ın katılımıyla üretim süreçlerini paylaşmak üzere 16 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Ayna müzik grubu, sevilen şarkılarını seslendirmek ve Ümraniyelilere müzik dolu bir akşam yaşatmak üzere 15 Nisan'da Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Bekir Ünlüataer yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, "Bahar, Sazkar" konseriyle 19 Nisan'da AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Kadim sazkar makamından klasik eserlerin sunulacağı konserde tanbur sanatçısı Murat Aydemir ile solistler Tolga Şekerci ve Gizem Coşkun'un icralarına da yer verilecek.

Cemil Sağyaşar, dünya müziğinin klasiklerinden film melodilerine uzanan geniş repertuvarıyla hazırladığı "Unforgettables" projesi kapsamında 15 Nisan'da Zorlu PSM'de dinleyicilerle buluşacak.

Ebru Gündeş, BKM organizasyonuyla hem eski hem de yeni sevilen şarkılarını seslendirmek üzere 17, 18 ve 19 Nisan'da Volkswagen Arena'da konser verecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası, şef Orçun Orçunsel yönetiminde ve solist Elvin Hoxha Ganiev'in eşliğinde, Jean Sibelius ile Nikolay Rimski-Korsakov'un seçkin eserlerini seslendirmek üzere yarın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneye çıkacak.

Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı'nın üstlendiği, Asdik Ağa'nın kürdilihicazkar makamından klasik eserlerin yanı sıra solist Jülide Bilgi'nin farklı makamlardaki icralarını içeren özel konser, yarın AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi'ndeki Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'de güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Yağlı boya peyzaj ve figüratif çalışmalarıyla tanınan ressam Emel Cankat'ın eserleri, AKM Çok Amaçlı Salonu'nda 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Biriz Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Işın Karahan Yıldırım'ın 3. kişisel sergisi "Masal Şehirleri", 18 Nisan'da Zoi İstanbul'da ziyarete açılacak.

Ressam, görsel tasarımcı ve yazar Emre Delioğlu'nun "Portreler" adlı sergisi, 18 Nisan'da Ütopya Art Project Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
