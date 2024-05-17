Saraçhane'de düzenlenecek Büyük Eğitim Mitingi nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Saraçhane'de düzenlenecek Büyük Eğitim Mitingi nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak

Saraçhane\'de düzenlenecek Büyük Eğitim Mitingi nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak

Saraçhane'de düzenlenecek "Büyük Eğitim Mitingi" dolayısıyla yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

17.05.2024 22:58
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Saraçhane'de düzenlenecek "Büyük Eğitim Mitingi" dolayısıyla yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, miting nedeniyle yarın saat 09.00 itibarıyla Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokakların trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Vatan, Kadirhas ve Fevzipaşa Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nın alternatif yol olarak kullanılabileceği kaydedildi.

Ataşehir'de 19 Mayıs Yürüyüşü

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü yapılacak yürüyüş dolayısıyla saat 07.30 itibarıyla Ataşehir Bulvarı-Muhtar Hasan Sokak Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Rıfat Danışman Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı- Vedat Günyol Caddesi Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Morzambak Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Fesleğen Sokak kesişimi ve Ataşehir Bulvarı-Gelin Sokak kesişiminin trafiğe kapatılacağı, alternatif yol olarak Sedef Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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