İstanbul'da Cenaze Hizmetleri Raporu

07.05.2026 12:09
Geçen yıl İstanbul'da 83 bin 473 kişi vefat etti, 24 bin 846'sı memleketine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının geçen yıl kentte sunulan defin ve nakil hizmetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, kentte belediyenin ibadethane ve gasilhanelerinde aralarında peder, papaz, haham, Alevi dedesi ile imamların da bulunduğu 57 din görevlisi ve gassal görev yapıyor.

Mezarlıkların güvenliği için proje yöneticisi, 5 bölge amiri, 11 güvenlik sorumlusu, 38 motosikletli güvenlik görevlisi ve 588 silahsız özel güvenlik görevlisi olmak üzere 643 personel çalışıyor.

Avrupa Yakası'nda 263 Müslüman, 45 azınlık (ekalliyet) mezarlığı, Anadolu Yakası'nda 250 Müslüman ve 22 azınlık mezarlığı bulunuyor. Kentteki toplam 513 Müslüman mezarlığı 1314 hektarlık alanı kapsarken, 67 azınlık mezarlığı da 94 hektarlık alanda yer alıyor.

İstanbul'da geçen yıl vefat eden 83 bin 473 kişiden 57 bin 139'u kentte toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 29,77'sini oluşturan 24 bin 846'sı, şehirlerarası nakil yapılarak memleketlerine gönderildi. 1488 kişi ise havalimanı veya sınır kapısına kadar uluslararası nakil yapılarak yurt dışına son yolculuğuna uğurlandı.

Ekiplerce, geçen yıl günde ortalama 229 cenaze için defin ve nakil hizmeti sunuldu.

Kentte en pahalı mezar yeri 334 bin 896 lira

Öte yandan gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olurken kentteki boş mezar yerleri ise bulunduğu gruba göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.

2026 Yılı Mezarlık Ücret ve Hizmet Bedelleri tarifesine göre, kentte dördüncü grupta yer alan daha önce köy statüsündeki Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya gibi mezarlıklarda boş mezar yeri 10 bin 728 liraya, birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Ulus gibi mezarlıklarda ise boş mezar yeri 334 bin 896 liraya satılıyor.

Kaynak: AA

